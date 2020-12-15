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Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой. Его цитирует «Интерфакс».

По мнению министра, инцидент с отказом несущественен для позиции Москвы, а решение членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича вряд ли можно считать самостоятельным.

«Скорее всего [они] выражают интересы не своих избирателей, а внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами», — подчеркнул министр.

Ранее Джаферович рассказал, что сначала он вместе с Комшичем намеревался все-таки посетить встречу с российским министром, чтобы детально обсудить озвученные им суждения относительно политики Боснии и Герцеговины. Однако позже они пришли к выводу, что отказ от встречи станет «более сильным сигналом» для России.

15 декабря стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.

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