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Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО

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Эдуард Лозанский
Эдуард Лозанский
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина может стать местом прямого военного столкновения России и НАТО. Таким прогнозом поделился глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Лентой.ру».

Он заявил, что при администрации Джо Байдена не следует ожидать улучшения отношений между США и Россией. «Более того, нарастание напряженности на украинском направлении может привести к тому, чего все мы так опасаемся — прямому военному столкновению России, США и НАТО с непредсказуемыми последствиями», — заявил эксперт.

Лозанский предсказал, что «местом зарождения глобальной катастрофы» может стать Украина из-за интересов Байдена в стране. Эксперт также напомнил о существовании большого досье компроматов о связях американского лидера с экс-президентом Украины Петром Порошенко и другими политиками, а также продолжающемся расследовании по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma, где сын Байдена Хантер занимал пост члена совета директоров.

В отношениях России и США наступил новый кризис после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

После заявлений американского лидера посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для ревизии российско-американских отношений. В Кремле же констатировали нежелание Джо Байдена налаживать отношения с Москвой.

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