В России задумали ввести налог на донаты стримерам

Российские власти задумались о введении очередного налога. На этот раз речь идет о донатах для стримеров. О готовящихся изменениях рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает ТАСС.

Сенатор уточнил, что таким образом власти хотят перекрыть поток денег для треш-стримеров. «В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видеоуслуг», — поинтересовался он. По словам Пушкова, ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения, чтобы внести изменения в законодательство.

В январе сенатор, Ольга Ковитиди, предлагала ввести в законодательстве ответственность для пользователей, отправляющих донаты треш-стримерам. Перевод денег она призывала сопоставлять с пособничеством в подобных трансляциях, где применяют насилие и издеваются над людьми. Организаторов треш-стримов предлагают сажать в тюрьму на пять лет.

Особое внимание на подобные трансляции власти обратили после того, как в конце 2020-го 30-летний стример Станислав Решетников (Reeflay) запустил в сети прямой эфир с мертвой подругой. В ходе прямых эфиров Решетников периодически издевался над подругой: например заливал лицо перцем.