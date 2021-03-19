Президента США Джо Байдена назвали «пустым костюмом с телесуфлером». Так сын бывшего американского лидера Дональда Трампа отреагировал в Twitter на предложение российского президента Владимира Путина провести беседу с Байденом в прямом эфире.

«Весь мир знает, что у нас нет лидера, только пустой костюм с телесуфлером (и он даже с ним не справляется)», — заявил Дональд Трамп — младший.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.