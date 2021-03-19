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ФСБ поймала преступников с миллионами рублей и десятками килограммов серебра

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: НАК / ТАСС

В Свердловской области ФСБ поймала участников преступной группы с 53 килограммами драгметаллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники спецслужбы сорвали незаконную сделку по продаже драгметаллов, изъяв у задержанных три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей. Также у преступников обнаружили 16 миллионов рублей наличными.

По данным источника, задержанные — лишь среднее звено преступной группы, однако их поимка помогла установить и организатора нелегального бизнеса.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ.

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