Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Москва ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что запрос белорусским властям был отправлен после одобрения кандидатуры Лукьянова в Государственной Думе и Совете Федерации.

Евгений Лукьянов начал дипломатическую карьеру в 2016 году. С 2012 по 2016 год он занимал пост помощника секретаря Совета безопасности России, а с 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. Образование получил в Ленинградском государственном университете имени Жданова по специальности «Английский язык и литература». Последние четыре года Лукьянов руководит российской дипмиссией в Латвии.

Ранее бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев был назначен госсекретарем Союзного государства. Постановление подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Прежний госсекретарь Григорий Рапота освобожден от должности.