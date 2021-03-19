Президент Владимир Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, который занимает этот пост с 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в республике Белоруссия», — говорится в документе.

О возможной отставке посла стало известно в конце февраля. Источники «Коммерсанта» сообщали, что его место займет 69-летний посол России в Латвии Евгений Лукьянов, его кандидатура на тот момент оказалась согласована. Решение о его назначении принималось на основе его опыта работы в Совете Федерации и в банковской сфере. О дальнейшей судьбе Дмитрия Мезенцева известно не было.