Группа «Кровосток» выпустила новый альбом

Российская хип-хоп группа «Кровосток» представила новый студийный альбом «Наука». Об этом сообщается в официальном аккаунте команды во «ВКонтакте».

Утверждается, что 10 треков с седьмого альбома группы подарят слушателям «многие знания и надежду». В альбом вошли представленные ранее синглы «Зашел, вышел» и «Дети».

В августе 2020 года казанский футбольный клуб «Рубин» наложил слова главного тренера команды Леонида Слуцкого об ужасах судейства в российском футболе на бит песни «Биография» группы «Кровосток».

В июле 2015 года Кировский районный суд Ярославля признал запрещенной информацию на сайте «Кровостока» за пропаганду насилия и наркотиков. В ноябре того же года Ярославский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете песен и блокировке сайта, претензии прокуратуры были отклонены в полном объеме.