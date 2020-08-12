Слова Слуцкого об ужасах российского футбола наложили на бит «Кровостока»

🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

Казанский «Рубин» наложил слова главного тренера команды Леонида Слуцкого об ужасах судейства в российском футболе на бит песни «Биография» российской группы «Кровосток». Видео доступно в Twitter клуба.

Слуцкий раскритиковал действия главного арбитра встречи с «Локомотивом» Сергея Иванова, в результате которых тот не стал назначать пенальти в ворота железнодорожников. «Это просто ужас какой-то! Люди, опомнитесь. Это безобразие и позор! Ты убил команду», — заявил тренер.

Слуцкий был удален в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» после того, как в перерыве выразил недовольство действиями Иванова. Перед вторым голом гостей в штрафной площади железнодорожников столкнулись нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и вратарь москвичей Маринато Гилерме. В «Рубине» посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».