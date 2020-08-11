Эмоциональная речь Слуцкого о судействе в российском футболе попала на видео

⚡️ Слуцкий: Они нас считают идиотами, не объясняют правила, они ведут себя так, как считают нужным



Леонид Викторович дал пламенное интервью после поражения от «Локо»:https://t.co/8Uz6eAMnuO pic.twitter.com/kOeeJyOx5X — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2020

Эмоциональная речь главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в российском футболе попала на видео. Ролик доступен в Twitter «Матч ТВ».

Слуцкий порассуждал о действиях главного арбитра встречи с «Локомотивом» Сергея Иванова, в результате которых тот не стал назначать пенальти в ворота железнодорожников. «Я не знаю, это предвзятость или он слеповат, или такой уровень квалификации. Мы хотим честного и объективного судейства», — заявил тренер.

Слуцкий был удален в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива», после того, как в перерыве выразил недовольство действиями Иванова. Перед вторым голом гостей в штрафной площади железнодорожников столкнулись нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и вратарь москвичей Маринато Гилерме. В «Рубине» посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».