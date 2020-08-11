Слуцкого удалили в матче РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В перерыве Слуцкий выразил недовольство действиями арбитра Сергея Иванова, за что получил красную карточку. Перед вторым голом гостей в штрафной площади железнодорожников столкнулись нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и вратарь москвичей Маринато Гилерме. В «Рубине» посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионом стал «Зенит». Подопечные Сергея Семака также завоевали Кубок и Суперкубок России. «Рубин» занял десятое место в чемпионате России.

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