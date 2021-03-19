Генерал ВСУ назвал способ вернуть Крым

Отказ мира от торговли с Россией и ее полная блокада помогут вернуть Крым Украине, считает бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что блокаду должны организовать другие страны, которые отказались бы работать с российскими компаниями и организациями. Генерал добавил, что его предложение звучит «фантастически», однако украинские дипломаты при правильной работе могут организовать и ускорить этот процесс.

По его словам, для Украины важно отсутствие развития России.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал, что во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли занять и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты. Таким образом могла начаться война за Крым. «Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», — сказал Назаров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Россию в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.