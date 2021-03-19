Глава МИД Украины рассказал о планах «выжать» Россию из Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Киева «выжать» Россию из Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Кулеба отметил, что для выполнения данной задачи необходимо вернуть проблему Крыма в «топ перечень вопросов международной повестки дня». Помимо этого, по его словам, нужно систематизировать все усилия, направленные на полуостров, в том числе политические заявления и решения о санкциях. Глава ведомства добавил, что также следует создать механизм, который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву по данному вопросу.

Украинский министр резюмировал, что только последовательным системным давлением киевские власти смогут «выжать» Россию из Крыма.

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сделал громкое заявление, что Россия планирует пробить сухопутный коридор в Крыму на материковую Украину. По его мнению, потенциальная угроза нависает над территориями вблизи Мариуполя и Херсона. Кравчук считает, что коридор нужен для того, чтобы обеспечить Крым водой.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что процедура голосования соответствовала нормам международного права.