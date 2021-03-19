Россия
 
Последние новости
Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Подмосковье
Бывший посол США заявил о «конце эпохи» в отношениях Москвы и Вашингтона
Оптическая иллюзия на водолазке мужчины озадачила пользователей сети
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Скандально известные украинские радикалы из «Торнадо» оказались на свободе
Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США
Раскрыта реакция Елизаветы II на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Грузинская медсестра скончалась после прививки препаратом AstraZeneca
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Названы причины отказа от iPhone
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 9699 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9699. Общее количество инфицированных достигло 4 437 938, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 19 марта.

9699
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 19 марта

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — 1809 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (921 случай) и Московская область (605 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (два случая) и Ненецком автономном округе (один случай).

Также за последние 24 часа в России зарегистрировано 443 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 94 267 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 337. Всего выздоровели 4 049 373 пациентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский вирусолог описал будущее пандемии коронавируса
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
В России выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса