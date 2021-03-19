В России выявили 9699 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9699. Общее количество инфицированных достигло 4 437 938, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 19 марта.

9699 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 19 марта

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — 1809 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (921 случай) и Московская область (605 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (два случая) и Ненецком автономном округе (один случай).

Также за последние 24 часа в России зарегистрировано 443 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 94 267 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 337. Всего выздоровели 4 049 373 пациентов.