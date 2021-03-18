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В России выявили 9803 новых случая коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9803. Общее количество инфицированных достигло 4 428 239, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 18 марта.

9803
новых случая заражения коронавирусом
выявили в России за сутки по состоянию на 18 марта

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — 1934 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (918 случаев) и Московская область (537 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва и Чукотском автономном округе (по два случая).

Кроме того, за последние 24 часа в России зарегистрировано 460 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 93 824 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 061. Всего выздоровели 4 037 036 пациентов.

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