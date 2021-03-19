Набиуллина оценила разделение россиян для получения кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции оценила инициативу по разделению россиян на категории для получения кредитов на льготных условиях. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале регулятора.

Набиуллина прокомментировала предложение, ранее высказанное ЦБ, о категоризации заемщиков. Тем из них, кто получит статус «квалифицированного заемщика», предлагалось сделать доступным больший спектр услуг.

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В частности, среди них возможность оформить кредит по сниженной или плавающей ставке. «Мы не можем сказать, что склоняемся или предпочитаем ввести такую категорию. Лично у меня есть сомнения. Мы должны еще посмотреть, как будет работать разграничение квалицированных и неквалифицированных инвесторов», — отметила глава регулятора.

Она также добавила, что подобные нормы требуют обсуждения с участниками рынка. При этом в будущем может появиться другое правило — о запрете на выдачу кредитов гражданам, уже обремененным долгами.

ЦБ уже ввел разделение розничных инвесторов, торгующих на бирже, на несколько категорий. Инвесторы, признанные квалифицированными, со следующего года будут получать доступ к большему количеству инструментов. Для этого им надо будет выполнить ряд условий, среди которых наличие не менее чем шести миллионов рублей на брокерском счету либо профильное образование или опыт работы в биржевой торговле.