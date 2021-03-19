Мир
 
Последние новости
Псаки признала необходимость США в саморефлексии после слов Путина
Ким Кардашьян похвасталась бриллиантами на зубах и разочаровала поклонников
В США Китай обвинили в «работе на публику»
Группа «Кровосток» выпустила новый альбом
В Минцифры объяснили проблемы с онлайн-оформлением загранпаспортов
Uber признал права работников в ущерб себе
Юрист назвал положенные к пенсии доплаты в 2021 году
В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Новости партнеров
Прослушать новость

Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает Reuters.

Российский препарат стал четвертым, одобренным на Филиппинах для экстренного использования. Ранее одобрение получили вакцины американской Pfizer/BioNTech, британской AstraZeneca и китайской Sinovac.

В августе 2020 года президент Филиппин Родриго Дутерте приготовился первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Таким образом лидер страны хотел показать, что полностью доверяет российским разработкам и уверен в том, что эта вакцина принесет пользу для человечества. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил Дутерте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Карантин привел к росту случайных беременностей на Филиппинах
Президент Филиппин приготовился первым испытать российскую вакцину от COVID-19
На Филиппинах застрелили пожилого нарушителя карантина