Карантин привел к росту случайных беременностей на Филиппинах

Число беременностей, возникших случайно и незапланированно, может вырасти почти на 50 процентов, если ограничения в связи с пандемией коронавируса на Филиппинах продолжатся. Об этом со ссылкой на Фонд ООН в области народонаселения сообщает издание Bloomberg.

Известно также, что из-за карантина более двух миллионов матерей не могут вовремя получить медицинскую помощь — это, по оценкам специалистов, приводит к 60 материнским смертям каждый месяц.

«Эти цифры — сами по себе пандемия», — прокомментировала происходящее представитель ООН Айми Сантос на слушаниях в сенате страны. По ее словам, правительство забывает о проблемах женщин и детей в свете пандемии.

Филиппины — государство со вторым по численности населением в юго-восточной части Азии — там живет более 108 миллионов людей. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 там оказалась самой масштабной в регионе — более 307 тысяч случаев заражения.