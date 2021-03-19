Украину обвинили в посягательстве на русскую идентичность

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Олег Онопко обвинил Киев в посягательстве на русскую национальную идентичность из-за законопроекта о запрете пропаганды «русского мира», передает РИА Новости.

По его словам, намерение Киева преследовать собственных граждан за выражение симпатии к русской культуре является следствием институционального угнетения русских в собственной стране. Сложившийся в стране политический строй парламентарий назвал украинским «этнократическим авторитаризмом».

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«Как и закон о государственном языке, а также проекты законов об интернировании и так называемых коллаборантах, он преследует цель уничтожить русскую национальную идентичность», — заключил Онопко. Он добавил, что за всю современную историю Украины преследования по национальному признаку еще никогда не обретали такого масштаба, как в настоящее время.

«Никогда еще свобода слова, свобода совести, вероисповедания и политических убеждений на Украине не были в худшем состоянии, чем сейчас», — подчеркнул депутат.

Законопроект об уголовном преследовании за пропаганду «русского мира» поступил в Верховную Раду 18 марта. Его внесли на рассмотрение депутаты от президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить в соседней стране «мягкой силой».