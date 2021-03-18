На Украине начнут уголовно наказывать за пропаганду «русского мира»

Депутаты от президентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроекты об осуждении идеологии «русского мира», передает РИА Новости.
Авторы предлагают начать наказывать за пропаганду таких идей, вплоть до установления уголовной ответственности.
Текстов документов, как и пояснительных записок к ним, на сайте парламента пока нет.
Дунда и Аликсийчук — авторы законопроекта о денонсации Харьковских соглашений от 2010 года, регулировавших отношения России и Украины в разных сферах, включая вопросы транзита газа и базирования Черноморского флота в Крыму. Россия денонсировала договор в 2014 году после присоединения полуострова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить в соседней стране «мягкой силой». «"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян», — считает он.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью «русского мира». По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Песков отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурными и историческими связями. Он добавил, что Россия для продвижения идей «русского мира» на Украине будет придерживаться мягкой силы.