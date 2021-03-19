В США Китай обвинили в «работе на публику»

США обвинили Китай в «работе на публику» и нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая открылась в городе Анкоридже американского штата Аляска. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

«Китайская делегация, со своей стороны, похоже, прибыла с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — поделился чиновник. Он выразил мнение, что такие «преувеличенные дипломатические презентации нацелены на внутреннюю аудиторию».

Кроме того, представитель американской администрации обвинил китайских дипломатов в нарушении протокола. В частности, для заявлений выступающих в начале первого заседания было отведено две минуты, однако чиновники из Китая вышли за эти рамки.

Первое заседание китайско-американского диалога на Аляске завершилось вечером 18 марта. В ней приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И.