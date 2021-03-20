В России предсказали падение спроса на ипотеку

В Центробанке России предсказали падение спроса на ипотечные кредиты. Об этом сказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает газета «Коммерсантъ». По его словам, такой исход возможен, если доходы граждан не будут расти.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Как объяснил Швецов, значительный рост рынка и ипотечного кредитования во многом связан с субсидированием и с закрытием участия граждан в строительстве жилья через прямое финансирование строительных компаний. «Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты», — констатировал он.

Ранее в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала условие для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Она считает, что ее можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низким вводом жилья. Набиуллина указала, что от льготной ипотеки появились уже негативные эффекты (спрос уходит в рост цен), поэтому необходимо использовать адресные меры поддержки, например, молодых семей.

В 2020-м был поставлен абсолютный ипотечный рекорд: тогда выдали 1,7 миллиона кредитов на общую сумму в 4,3 триллиона рублей.