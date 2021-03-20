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Европейская страна сообщила о новом случае смерти после вакцины AstraZeneca

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Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Дания — член Европейского союза — сообщила о новом случае смерти после использования вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 20 марта, со ссылкой на местное издание.

Два сотрудника муниципалитета столичного региона были госпитализированы с симптомами тромбоза сосудов головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации препаратом британско-шведской компании. Один из них умер при тяжелой симптоматике до истечения второй недели после прививки.

Сейчас специалисты проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины.

Это второй зарегистрированный случай летального исхода в Дании после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Накануне стало известно о смерти грузинской медсестры после введения дозы AstraZeneca. Причиной гибели 27-летней девушки стала остановка сердца вследствие анафилактического шока.

В настоящее время около 20 стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в свою очередь, сообщили о 22 случаях тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca на территории ЕС.

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