Ученые объяснили появление тромбоза из-за вакцины AstraZeneca

Ученые в Германии и Норвегии независимо друг от друга установили, как вакцина AstraZeneca может в редких случаях провоцировать тромбоэмболические осложнения у привившихся. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эксперты выяснили, что препарат британско-шведской компании может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови. Этим можно объяснить отдельные инциденты тромбоэмболических осложнений у некоторых привившихся в Европе.

Отмечается, что из-за редкой аутоиммунной реакции появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами. По словам ученых, выявить осложнение у пациентов можно с помощью исследования крови.

Ранее 20 стран Европы запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у привившихся начали обнаруживать тромбоз. В свою очередь, в фармкомпании заявили, что детально изучили состояние здоровья более 17 миллионов человек, привившихся в ЕС и Великобритании, и не выявили повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.