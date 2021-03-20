Ученые обнаружили древнюю «крылатую» акулу

Ученые-палеонтологи обнаружили на северо-востоке Мексики окаменелый скелет «крылатой» акулы, жившей в позднем меловом периоде. Описание нового вида, названного Aquilolamna milarcae, опубликовал научный журнал Science.

Акула была больше похоже на ската из-за длинных плавников, размах которых достигал 1,9 метра.

Палеонтологи пришли к выводу, что Aquilolamna milarcae жила около 93 миллионов лет назад и, вероятно, питалась планктоном. Сравнение ее анатомии с 26 современными видами акул показало, что этот вид относится к отряду ламнообразных — тому же, что и белая акула (Carcharodon carcharias).

Необычная форма тела объясняется тем, что акуле не нужно было быстро гнаться за добычей. Также Aquilolamna milarcae использовала свои плавники как стабилизатор, чтобы не перевернуться.

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