Названы пять наследственных проблем со здоровьем

Чтобы не допустить развития наследственных болезней, которые передаются из поколения в поколение в рамках одной семьи, нужно вовремя предпринимать определенные меры. Они помогут сократить риск развития определенных проблем со здоровьем. Их назвал портал «МедикФорум» со ссылкой на национальное общество консультантов по генетике.

Так, по наследству передаются проблемы с сердцем. Людям, в чьей семье есть «сердечники», рекомендуется вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес и отказаться от вредной пищи.

Кроме того, передаются аденоматозные полипы в толстой кишке. Полипы могут начать формироваться еще в подростковом возрасте, и лишь к 45 годам превратиться в злокачественных, что может привести к колоректальному раку.

По наследству от родителей может достаться и целиакия или непереносимость глютена, а также повышенный холестерин. Последний недуг в 20 раз повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта даже в молодом возрасте.

В «подарок» от предков может достаться и депрессия или мрачное восприятие мира. Если у родителей наблюдались подобные состояния, для их профилактики следует обращаться к специалистам.

В феврале сообщалось, что японские ученые нашли лекарство, способное остановить старение и омолодить организм. Его применение может начаться через пять-десять лет. Речь идет об ингибиторе фермента GLS1, который провоцирует старение.