Американка нашла под спальней люк в заброшенное бомбоубежище

Жительница американского штата Калифорния нашла в полу своей спальни люк, ведущий в заброшенное бомбоубежище. Выяснилось, что оно было построено во времена «Холодной войны». Видео женщина выложила в TikTok.

Американка Дженнифер Литтл двигала в доме мебель и заметила люк. Она попросила спуститься в него своего мужа. Оказалось, что под комнатой было убежище, с двумя двухъярусными кроватями, писсуаром и полками с продовольственными запасами. Вентиляция бомбоубежища была спрятана в стенах самого здания.

Изначально женщина предположила, что помещение было построено во времена Второй мировой войны. Однако потом она выяснила, что сам дом был основан в 1951 году, следовательно, убежище должно было защитить обитателей дома от атомных бомб. По словам Литтл, Калифорния считалась наименее защищенным участком США, поэтому такие бункеры в домах середины XX века — нормальное дело.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на продажу выставили бункер времен «холодной войны» за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Помещение оборудовано двумя ржавыми кроватями и химическим туалетом.

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