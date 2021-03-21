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Названа причина утечки топлива в российском регионе

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Причиной утечки топлива на нефтепроводе в Саратовской области стал перепад давления. Эту версию рассматривают в качестве основной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Авария произошла на участке Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе области. «Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО "Транснефть-Приволга" произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 квадратных метров», — рассказали в прокуратуре.

Там также отметили, что меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Утечка произошла днем 20 марта. В МЧС уточняли, что угрозы загрязнения водоемов или населенных пунктов утечка не несет. Расстояние от места аварии до ближайшего села, Орловки, составило пять километров.

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