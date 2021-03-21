Экс-министр финансов США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет

Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал макроэкономическую политику страны худшей за 40 лет. Об этом он заявил в шоу Wall Street Week, запись которого доступна на сайте Bloomberg.

В ходе программы Саммерс раскритиковал последние меры властей по стимулированию экономики. Он обратил внимание на то, что во время восстановления после пандемии коронавируса давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой (ФРС) свободной денежно-кредитной политики.

«Это наименее ответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — заявил бывший министр финансов США. Он отметил, что в основе сложившейся ситуации лежат непримиримость левых демократов и совершенно безответственное поведение Республиканской партии.

Саммерс предположил, что в ближайшие годы с вероятностью один к трем существует риск ускорения инфляции с наступлением стагфляции. Другим вариантом развития событий с таким же шансом экс-министр посчитал нулевую инфляцию. Также, по его словам, есть возможность того, что ФРС и Казначейство получат быстрый рост без инфляции.