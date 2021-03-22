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Трое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом ФСИН

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Фото: МЧС по Вологодской области

Трое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом ФСИН под Череповцом. Об этом сообщается в Telegram-канале Daily Storm в понедельник, 22 марта.

В результате происшествия погибли двое взрослых и ребенок. На месте работают спецслужбы.

Авария произошла рано утром на автодороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» перед мостом через реку Суда.

18 марта три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Автомобиль столкнулись в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 Урал.

В марте 2020 года три сотрудника ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Лада Ларгус», в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН.

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