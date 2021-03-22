Оценены риски «пузыря» на рынке недвижимости

Международное рейтинговое агентство S&P оценило риски возможного возникновения «пузыря» на российском рынке недвижимости, говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики S&P отмечают, что в 2020 году отечественный рынок жилья пережил рост в основном благодаря поддержке со стороны государства и льготным условиям кредитования. При этом спрос на жилье зачастую превышал предложение, которое сократилось в том числе из-за ограничительных мер, что привело к росту цен.

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В нынешнем году авторы ожидают продолжения роста цен на недвижимость, однако он пойдет на спад и составит 15 процентов — против 22 в 2020-м. В следующем году подорожание снизится до 12-14 процентов. Причина — в завершении программы субсидирования ипотечных кредитов, которое ожидается в середине нынешнего года.

Росту цен, по мнению аналитиков, будет способствовать более активное использование эскроу-счетов, на которые по новым правилам полагается зачислять средства дольщиков. До введения дома в эксплуатацию хранящиеся на таких счетах деньги невозможно использовать, а тратить на связанные со строительством цели можно только банковские кредиты. Такой подход повышает прозрачность рынка и вызывает доверие со стороны покупателей, считают авторы.

Также они признают, что в обозримом будущем на рынке недвижимости может возникнуть дисбаланс спроса и предложения, однако это не должно привести к образованию «пузыря», который был бы чреват резким снижением стоимости и обесцениванием активов.