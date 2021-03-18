В России подорожали дачи

За последний год в 78 регионах России цены на дачи выросли, а в четырех они снизились. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные «Ленте.ру». В среднем по стране дачная недвижимость подорожали на 11,5 процента.

По данным аналитиков, с марта 2020-го больше всего подорожали дачи в Вологодской области — почти на 28 процентов. Также серьезный рост цен отмечен в Липецкой (плюс 26 процентов), Рязанской (24 процента), Калининградской (22 процента) областях и в республике Ингушетия (также плюс 22 процента).

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Еще в нескольких регионах — Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, республиках Крым и Удмуртия и в Севастополе рост цен на дачные объекты составил от 19 до 21 процента. Меньше всего — до 5 процентов в среднем — прибавили в цене дачи в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях.

В пяти регионах страны ценники снизились: в Чувашии (минус 13 процентов), Забайкальском крае (минус 12 процентов), Курганской (5 процентов), Оренбургской (2,5 процента) областях и в Якутии (минус 1,6 процента).

В среднем дача в России в настоящее время стоит 1,9 миллиона рублей. В Москве ее стоимость равна 7,75 миллиона рублей, в Московской области — 5,37 миллиона рублей. «В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, — указывают аналитики. — Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально».

Ранее Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, предусматривающие усиление контроля за использованием дачных земель. Планируется значительно расширить полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). Они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачи.

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