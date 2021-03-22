Пашинян выбрал начальника Генштаба Армении в обход президента

Артак Давтян «силой закона» назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении. Об этом в Facebook заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он пояснил, что утвердил Давтяна, поскольку президент республики Армен Саркисян «не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд».

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении главы Генштаба Оника Гаспаряна от занимаемой должности, однако президент дважды отказался подписать соответствующий документ.

Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным, несмотря на отказ президента утвердить решение. Он подчеркнул, что согласно законодательству республики, указ об увольнении вступает в силу, если в течение 14 дней не был оспорен в Конституционном суде.

По словам адвоката Гаспаряна, тот находится на своем рабочем месте, «поскольку в противном случае, в условиях действующего в стране режима военного положения, его действия рассматривались бы как отягчающее обстоятельство», передает «Интерфакс».

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.