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Появилось видео с места подрыва смертника в Китае

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Как минимум десять человек пострадали в результате взрыва в городе Гуанчжоу на юге Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Взрыв произошел в 10 утра по местному времени (15.00 мск). Его устроил смертник: подозреваемый принес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. Видео с места подрыва появилось в Twitter.

Китайский портал Global Times подтвердил факт произошедшего в своем Twitter, его также подтвердила полиция на сайте Weibo. На месте проводят спасательные работы, раненые уже находятся в больнице. Полиция расследует дело, по предварительным данным, смертник — 59-летний мужчина по фамилии Ху. Предполагается, что у подозреваемого отняли земельный участок, что могло стать мотивом преступления.

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