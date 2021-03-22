Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной съемке для иностранного проекта. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На черно-белых фото 22-летняя манекенщица запечатлена обнаженной в салоне автомобиля. На одном кадре Кафельникова позирует у окна, на другом — лежит на заднем сиденье. Обнаженные части тела она прикрывает меховым пледом. Публикация набрала почти 30 тысяч лайков.

Известно, что снимки были сделаны для книги южноафриканского фотографа Хенрика Пуриенна и бренда Yves Saint Laurent под руководством бельгийского модельера и креативного директора компании Энтони Вакарелло.

Фанатов взволновал внешний вид знаменитости и они высказались об этом в комментариях. «Это очень красиво», «Очаровательная», «Шикарная», «Ты просто волшебная», — писали они.

Ранее в марте Алеся Кафельникова поделилась снимком в белье и порадовала подписчиков. На фото она позирует в трикотажном комплекте бежевого цвета. Модель засняла себя в зеркало, расположенном в доме на Бали.