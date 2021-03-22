Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере

Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка Виктора Мохова, описала в интервью телеведущей Ксении Собчак три с половиной года заключения в бункере. Ролик опубликован на YouTube-канале журналистки.

По мнению Мартыновой, приговор преступнику был несправедливым. «Ему дали 17 лет. Он нас с Леной [Елена Самохина, вторая жертва маньяка] изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы. То есть 900 раз изнасиловал — пусть 900 лет сидит в тюрьме», — заявила она.

По словам пострадавшей, они с Самохиной старались воспроизвести в бункере обычный образ жизни. «На завтрак он [Мохов] обычно приносил крупы, тушенку — то, что хранится без холодильника. Овощи какие-то сезонные были, яблоки "Антоновка". Я до сих пор помню этот запах, он мне очень не нравится. Я рисовала, писала стихи, если у меня было вдохновение, Лена занималась английским», — рассказала Мартынова.

Женщина также описала, как ей пришлось принимать роды у Самохиной по медицинскому пособию. «Я не понимала, что такое плацента, пуповина, но ее нужно было перерезать, и когда она родила, я уже все это увидела вживую», — добавила она.

Как сообщалось ранее, Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. В частности, она спросила у Мохова, нравится ли ему повышенное внимание журналистов. «По кайфу», — ответил он. Мохов также заявил, что искупил вину и «у девочек сейчас все хорошо».

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.