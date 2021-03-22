Огромные очереди на заваленном снегом курорте Сочи возмутили россиян

На горнолыжном курорте Сочи из-за снегопада образовались огромные очереди на подъемники. Происходящее попало на видео, ролик был выложен в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На кадрах видно, как длинная очередь на подъемники из лыжников и сноубордистов растянулась на десятки метров. «Розу Хутор завалило снегом», — поясняется в подписи к посту.

Публикация вызвала возмущение россиян. «Ужас, полдня стоять в очереди — сомнительное удовольствие», «Сколько месяцев нужно в очереди простоять на подъемник?», «Не снегом завалило, а людьми!», «Там всегда столько народу?», «Все лыжники России выехали в Сочи, за здоровым образом жизни, видимо», — негодовали пользователи в комментариях.