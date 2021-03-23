Лишний вес у женщин оказался спасением от преждевременной смерти

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и установили, что женщины с большим процентом жировой массы тела оказались более защищенными от риска преждевременной смерти в сравнении с теми, у кого этот показатель меньше. Результаты приводятся в медицинском журнале Journal of American Heart Association.

Исследователи взяли данные национального опроса о состоянии здоровья в период с 1999-го по 2014 год и проанализировали информацию о более чем 11 тысяч человек старше 20 лет. Участников выборки поделили на четыре группы по комплекции. В первую поместили людей с низкой мышечной массой и процентом жира, во вторую — с малым количеством мышц и большим содержанием жира. В третьей оказались те, у кого выявили высокий процент мышечной массы и низкий уровень жира. В последнюю группу вошли люди с высоким процентом мышечной массы и жира.

После группировки ученые рассчитали для каждой категории коэффициенты смертности от заболеваний сердца. Результаты показали, что у женщин с высоким процентом мышечной массы и жира риск умереть от сердечных болезней на 42 процента ниже, чем у тех, у кого мало мышц и жира. При этом у участниц эксперимента с большой мышечной массой и малым содержанием жира не обнаружили преимуществ перед теми, у кого оба этих показателя были низкими.

Благодаря эксперименту исследователи выявили физиологические различия между женщинами и мужчинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от болезней сердца. Так, среди мужчин с высоким процентом жира и мышечной массы вероятность умереть от сердечных болезней оказалась ниже на 26 процентов в сравнении с теми, у кого по обоим показателям были низкие значения. Риск преждевременной смерти от проблем с сердцем уменьшался на 60 процентов благодаря малому содержанию жира и высокой мышечной массе.

Ранее ученые Луисвиллского университета в США показали, что проживание рядом с зелеными насаждениями, а также частые прогулки в парках могут быть способом компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов, что уменьшает риск преждевременной смерти.