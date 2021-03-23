В США показали истребитель F-36 поколения «5 минус»

Американские авиационные эксперты, используя технологию цифровой инженерии, показали, как может выглядеть истребитель поколения «5 минус», названный F-36 Kingsnake, сообщает Popular Mechanics.

В частности, новый самолет получил турбореактивный двухконтурный двигатель F119 с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, которым оснащен действующий истребитель пятого поколения F-22 Raptor, и радиолокационную станцию AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая используется на F-16 Fighting Falcon.

Концепция многоцелевого истребителя F-36 Kingsnake предполагает использование ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», размещаемых во внутреннем отсеке и на внешних подвесках, а также авиационных бомб.

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Издание пишет, что самолет отвечает основным требованиям, которые Военно-воздушные силы (ВВС) США предъявляют к истребителю, предназначенному для замены F-16 Fighting Falcon. Согласно Popular Mechanics, F-36 Kingsnake обладает всеми свойствами истребителей пятого поколения, кроме малозаметности.

В феврале впервые поднялся в воздух самолет F-15EX Advanced Eagle, считающийся самым вооруженным истребителем в мире.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.