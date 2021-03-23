Российская гимнастка опубликовала откровенное фото в бассейне

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram опубликовала откровенное фото в бассейне.

На снимке российская спортсменка позирует спиной к камере в белом открытом купальнике. Судя по геолокации, фотография сделана в одном из итальянских отелей недалеко от Портофино.

В январе Севастьянова пристыдила бедных многодетных матерей и отказалась им помогать. Спортсменка раскритиковала такие семьи, отметив, что «человек сам сделал этот выбор и взял на себя такую ответственность».

25-летняя Севастьянова — стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка объявила о завершении карьеры.