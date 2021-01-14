Российская гимнастка пристыдила бедных многодетных матерей

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях Каролина Севастьянова пристыдила бедных многодетных матерей и отказалась им помогать. Свое решение она объяснила в сторис Instagram-аккаунта, отвечая на вопросы подписчиков. В настоящее время публикации недоступны, их содержание приводит Sport 24.

Так, спортсменка призналась, что занимается благотворительностью, но помогает только тем организациям, которые спасают животных. После уточнения, почему она не помогает людям, в том числе многодетным, Севастьянова заявила, что не хочет, так как выбрала для себя то, что ей нравится и что она считает важным.

«А почему не помогаете многодетным матерям? Жалко что ли?» — задал ей после этого вопрос один из подписчиков. В ответ олимпийская чемпионка раскритиковала такие семьи, отметив, что «человек сам сделал этот выбор и взял на себя такую ответственность» и что «мы живем не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать».

«Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, чертвертого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее? Если человек разумный и адекватный, то прежде чем рожать, сто раз подумает наперед, как он будет содержать своего ребенка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать», — заявила Севастьянова.

Она заключила, что не должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым не имеет никакого отношения.

Кроме золота Олимпийских игр-2012, на счету Севастьяновой две золотые медали на чемпионате Европы того же года. Гимнастка выступала в групповом многоборье.

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