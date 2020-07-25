Российская гимнастка прокомментировала фото с Макгрегором в обнимку

Российская гимнастка Каролина Севастьянова в Instagram-сторис прокомментировала опубликованное ранее фото с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

Подписчики посоветовали Севастьяновой не позировать с бойцом в обнимку и напомнили, что ирландец женат. «Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», — ответила гимнастка.

Совместное с бойцом фото россиянка опубликовала 21 июля. Снимок был сделан в Монако.

Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Также на ее счету две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — завершал карьеру в ММА, но оба раза менял решение.