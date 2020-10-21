Олимпийская чемпионка попала в число самых сексуальных россиянок

Гимнастка Каролина Севастьянова попала в рейтинг самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Список доступен на сайте издания.

Севастьянова заняла 25-е место. Еще одна спортсменка — теннисистка Мария Шарапова, — расположилась на 90-й строчке. Самой сексуальной женщиной страны признана певица Анна Плетнева. 100 самых сексуальных женщин России — ежегодный рейтинг. Перечень опирается на мнения читателей журнала.

Севастьянова регулярно публикует в социальных сетях откровенные снимки и популярна среди пользователей Instagram. На профиль олимпийский чемпионки подписались 445 тысяч человек.

Кроме золота Олимпийских игр-2012, на счету Севастьяновой две золотые медали на чемпионате Европы того же года. Гимнастка выступает в групповом многоборье.

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