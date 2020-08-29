Фигура российской гимнастки в купальнике удивила пользователей сети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию пользователей сети. Соответствующий пост доступен в Instagram спортсменки.

На фотографии видно, как Севастьянова в купальнике сидит на фоне моря и гор. «Лето еще не закончилось», — подписала гимнастка публикацию.

Фанатов удивила фигура спортсменки. «Интересное строение пресса», «Вот это формы», — написали они в комментариях. Некоторые болельщики при этом указали на привлекательность Севастьяновой: «Самая красивая девушка в России», «Красотуля», «От красоты умираю».

25 июля гимнастка прокомментировала опубликованное ранее фото с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Подписчики при этом посоветовали Севастьяновой не позировать с бойцом в обнимку и напомнили, что ирландец женат.

Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Также на ее счету две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.