Олимпийская чемпионка из России опубликовала откровенное фото в бикини

Олимпийская чемпионка и гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала откровенное фото в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Судя по геолокации, 25-летняя россиянка отдыхает в одном из пятизвездочных отелей на Средиземном море. «Пусть это побудет здесь», — гласит подпись к снимку на английском языке.

Фото опубликовано @karolisha.s

Севастьянова — ученица прославленного тренера Ирины Винер. На ее счету победа в групповом многоборье на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также Севастьянова завоевала две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.

В 2012 году Севастьянова приняла решение завершить спортивную карьеру.