Фото российской гимнастки в обтягивающих лосинах вызвали споры среди фанатов

Российская олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова выложила в Instagram фото в облегающем наряде, чем вызвала споры среди пользователей сети.

На первом снимке Севастьянова попозировала в обтягивающих лосинах, на втором — выполнила растяжку на перилах. Некоторые юзеры восхитились фигурой 25-летней спортсменки, другие, наоборот, раскритиковали ее. «Забеременели?», «Становишься похожей на Волочкову! Прекращай эти никчемные шпагаты! И почему в Монте-Карло?» — задались вопросами они.

10 июня Севастьянова порассуждала о массовых беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала ситуацию в стране хаосом и беспределом.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье. На ее счету также две победы на чемпионате Европы.

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