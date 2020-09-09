Фигура российской олимпийской чемпионки в бикини взволновала фанатов

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях Каролина Севастьянова опубликовала два новых снимка и взволновала фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

На фото спортсменка позирует в темном купальнике на пляже. «Лучшее время года», — подписала снимки она.

The best time of this year ☀️ Фото опубликовано @karolisha.s

Подписчики в комментариях восхитились фигурой Севастьяновой. «Ты очень красивая!», «Такая сексуальная», «Красивый вид на бикини», — заметили они. На момент публикации материала пост набрал больше семи тысяч лайков.

21 июля гимнастка опубликовала фото с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в обнимку. Снимок вызвал большой резонанс в сети. Позднее россиянка объяснила появление фотографии.

Кроме золота Олимпийских игр-2012, на счету Севастьяновой две золотые медали на чемпионате Европы того же года.