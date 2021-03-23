Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву

Адвокат Александр Добровинский, который будет выступать законным представителем певца Филиппа Киркорова в суде Вильнюса, обратился к властям страны после запрета на въезд в страну. Его слова приводит РБК.

Так, защитник указал, что Киркоров — исключительно человек искусства, поэтому Вильнюс не должен «мстить ему за придуманные обиды на Россию через песни о любви». «Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан», — резюмировал он.

Ранее Добровинский оспорил пятилетний запрет певцу на въезд в Литву. Адвокат ранее уже говорил о том, что его клиент намерен судиться. Он отмечал, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.

19 января стало известно, что Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».