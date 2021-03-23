Российские школьники нашли кошелек с сотней тысяч рублей и вернули его хозяйке

В российском городе Абдулино, Оренбургская область, два школьника обнаружили женский кошелек с сотней тысяч рублей и помогли вернуть его хозяйке. Об этом сообщает портал OrenGrad со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Восьмиклассник Александр Овсянников и третьеклассник Богдан Ермолов шли по автостоянке для таксистов и заметили на земле кошелек. Внутри лежали купюры на сумму в 100 тысяч рублей. Приятели посовещались и отнесли утерянную вещь в полицейский участок.

Оказалось, незадолго до их обращения в участок приходила жительница Абдулино. Она заявила, что выронила кошелек, когда выходила из машины. Женщина посетовала, что внутри лежала крупная сумма.

В результате полицейские передали россиянке кошелек с деньгами. Добросовестных школьников планируют поощрить, однако, как именно, пока не решено.

Ранее сообщалось о жителях Омска, отнесших в полицейский участок 50 тысяч рублей, которые по ошибке получили из банкомата. Полицейские вернули эту сумму в банк и закрыли дело, а россиян поблагодарили за добрый поступок.