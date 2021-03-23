Украина похвасталась закрытием во Франции представительского центра ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвастался тем, что Киеву удалось добиться закрытия во Франции представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом глава МИД написал в Twitter 23 марта.

«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый центр ДНР в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили», — заявил Кулеба.

Глава центра Юбер Файяр в разговоре с ТАСС назвал решение суда посягательством на свободу слова и опасным прецедентом. «Это тем более удивительно, что во Франции действуют ассоциации, представляющие непризнанные страны, как, например, бюро Каталонии», — сказал Файяр.

РИА Новости сообщает, что представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной его задачей декларируется правдивое информирование французов о ситуации в Донбассе. Аналогичные бюро были созданы в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. В 2018 году суд не стал закрывать центр ДНР во Франции.